“العبيدي” في جلسة جديدة أمام المحكمة

تعقد غدا بمحكمة أولد بيلي في مدينة لندن جلسة تمهيدية للمتهم هاشم العبيدي شقيق انتحاري مانشستر؛ وذلك للاستماع له حول اتهامه بالشروع في القتل والتخطيط للتفجير.

وبعد جلسة أولى أمام محكمة مانشستر الجزئية عقب تسليمه للسلطات البريطانية سيخضع هاشم العبيدي لجلسة تمهيدية للمحاكمة، في محكمة أولد بيلي في لندن، والتي سبقتها جلسة عقدت بمحكمة أوكسفورد كراون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من نفيه لكل التهم وعدم اعتراضه على إعادته إلى بريطانيا، لأنه أراد إثبات براءته حسب قوله، إلا أن قضاة وستمنستر اتهموه بالقتل ومحاولة التآمر لإحداث انفجار.

وتعتقد السلطات البريطانية بأن هاشم لعب دورا رئيسيا في التخطيط للتفجير الانتحاري الذي نفذه شقيقه سلمان وهو التفجير الأكثر دموية في سلسلة من الهجمات المتطرفة في لندن ومانشستر، في ربيع وصيف عام 2017.

توقعت صحيفة ميرور البريطانية في وقت سابق حدوث المزيد من الاعتقالات على خلفية التفجيرات التي ربما سيفصح عنها هاشم خلال شهادته في الجلسة القادمة عن شركاء آخرين لشقيقه بمساعدتهم له، خاصة أنه هو الآخر متهم بتورطه في شراء مواد كيمياوية للقنبلة التي فجرت في أريانا غراندي.

وفجر سلمان العبيدي – شقيق هاشم – نفسه في صيف عام 2017 في نهاية حفل أحيته المغنية الأمريكية أريانا جراندي، في أدمى هجوم ينفذه متشددون في بريطانيا منذ 12 عاما، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عاما وولد لأبوين ليبيين، وأدى الهجوم إلى مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 500، وكانت بريطانيا قد طالبت بترحيل شقيقه هاشم بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير وماطلت طرابلس طويلا قبل تلبية طلب بريطانيا بترحيله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية