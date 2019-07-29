ارتفاع العملات الرئيسة الأكثر تداولا بالسوق الموازية

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بفارق قرش واحد، مسجلا 4.55 دينار، مقابل 4.54 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو بفارق قرش واحد أيضا، مسجلا 5.03 دينار، مقابل 5.02 دينار، لكن الجنيه الإسترليني صعد بفارق قرشين اثنين مسجلا 5.63 دينار، مقارنة بـ 5.61 دينار.

في المقابل، استقرت الليرة التركية عند 0.80 دينار، والدينار التونسي على 1.58 دينار في السوق الموازية.

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