دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث مع معالي وزير الداخلية سير العمل الأمني في البلاد وخطة تأمين بنغازي

قرنادة 29 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد، سير العمل الأمني في البلاد، ونتائج الخطة الأمنية لتأمين بنغازي بمشاركة الجيش، وذلك خلال اجتماع عقده مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف .

وأطلع معالي وزير الداخلية، دولة رئيس مجلس الوزراء ـ خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادةـ على نتائج الاجتماع الذي ترأسه معاليه، أمس السبت مع القيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في خطة تأمين بنغازي، والذي تم خلاله وضع الترتيبات النهائية للخطة بحضور سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، الذي أكد تقديمه كافة الدعم اللوجستي للخطة. (وال – قرنادة) ع ع

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