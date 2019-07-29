الميهوب: واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب

واشنطن 29 يوليو 2019 (وال) – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب أن وفد البرلمان قدم ملف كامل إلى الكونغرس الأمريكي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة، تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المنضوية تحت حكومة الوفاق غير الشرعية، ماليًا وإعلاميًا ولوجستيًا.

الميهوب أشار ، في تصريحات لموقع “العربية.نت”، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الإثباتات تكشف دور الدوحة وأنقرة في دعم الإرهاب وتخريب البلاد، وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق .

وقال إنهم أطلعوا الجانب الأميركي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والدور الذي يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة خاصة في طرابلس، لافتا إلى أن واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب “القوا ت المسلحة ودعمها له في حربه على الإرهاب”.

وكان وفد من مجلس النواب، قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد لقاءات مع أعضاء بالكونجرس والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

وكان الهدف الرئيسي للزيارة، شرح الوضع في ليبيا لأعضاء الكونجرس ولإدارة ترامب، حيث التقى أعضاء من مجلس النواب بلجان مختلفة تابعة لإدارة ترامب، وعقدوا معهم سلسلة لقاءات مختلفة. (وال – واشنطن) ع ع

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