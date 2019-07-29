عماري زايد يؤكد عدم جدوى الحديث السياسي في هذه الظروف

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي قاليماردي”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الوضع العسكري والسياسي، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد عماري، استمرار اشتباكات العاصمة طرابلس مشيرا إلى عدم جدوى الحديث السياسي في ظل الاشتباكات مشددا على ضرورة أن تكون العملية السياسية الجديدة بأسس مختلفة.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي، استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة، ودعم الحكومة الإيطالية المتواصل لكل المشاريع التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي.

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