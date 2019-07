أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب، أن “الوضع الميداني للمليشيات على وشك الانهيار التام خاصة مع الضربات المتلاحقة التي تنفذها قوات الجيش ضدهم بقواته البرية والجوية”.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “ما حدث في الجفرة وما قامت به المليشيات باستهداف طائرة النقل التي خصصت لنقل الحجيج من خلال طائرة تركية مسيرة يقودها ضباط أتراك، دفع القيادة العامة لإصدار الأوامر باستهداف الموقع الذي انطلقت منه الطائرة، وهو ما حدث باستهداف عدة مواقع للمليشيات في مدينة مصراتة والكلية الجوية وفي سرت”.

وأكد على أن الضربات كانت حاسمة، حيث استهدفت أهداف مهمة اختيرت بعناية، ورأى أن هذه الضربات أثبتت قدرة قواته على الوصول لأي هدف عسكري “للمليشيات”، كما أنها كانت ضربة معنوية لم تتوقعها “العصابات الإرهابية”.

The post قيادي بالجيش: الوضع الميداني للميليشيات على وشك الانهيار بسبب الضربات المتلاحقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية