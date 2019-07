“الرئاسي”: لا جدوى للحديث السياسي والقتال مستمر في طرابلس

استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد ، اليوم الاثنين ، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا “جوزيبي قاليماردي”، حيث استعرض اللقاء، الوضع العسكري والسياسي، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الدكتور عماري، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على عدم جدوى الحديث السياسي في ظل القتال في طرابلس، وعلى ضرورة أن تكون العملية السياسية الجديدة بأسس مختلفة.

ن جانبه ، أكد السفير الإيطالي، استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة، ودعم الحكومة الإيطالية المتواصل لكل المشاريع التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي.

