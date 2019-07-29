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“الرئاسي”: لا جدوى للحديث السياسي والقتال مستمر في طرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد ، اليوم الاثنين ، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا “جوزيبي قاليماردي”، حيث استعرض اللقاء، الوضع العسكري والسياسي، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الدكتور عماري، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على  عدم جدوى الحديث السياسي في ظل القتال في طرابلس، وعلى ضرورة أن تكون العملية السياسية الجديدة بأسس مختلفة.

 

ن جانبه ، أكد السفير الإيطالي، استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة، ودعم الحكومة الإيطالية المتواصل لكل المشاريع التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني، وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ﻻ شرعية لمن سقط بسقوط الصخيرات ولا مكان للخوان المفلسين حتى لو استمرت المعركة سنين فلا عهد لهم ولا امان والاخوانى فى كل مكان غبى وعبيط خروف ينطح فى الحيط حتى تتكسر قرونه فيظل ينطح وينطح حتى تتهشم رأسه تماما كما حدث فى مصر وفى درنة وبنغازى وغيرها يسحقون فى النهاية لانهم مغيبون عن الواقع وحجمهم كالنملة بالنسبة لمجتمع فى حجم الفيل فهل تبتلع النملة الفيل طبعا مستحيل ويمكن لنملة قطر ان تقف على ظهر الاسد الامريكى او الثعلب الصهيونى ليحميها ولكن اذا سقطت على ظهر احدهما داسها الدب الروسى والنمور الاقليمية

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