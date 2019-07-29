عماري لسفير إيطاليا: الحديث السياسي غير مجدٍ والعاصمة تحت القصف

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، «عدم جدوى الحديث السياسي والعاصمة تحت القصف»، مطالبًا بأن تبنى العملية السياسية الجديدة على أسس مختلفة.

وبحث عماري، خلال لقائه سفير إيطاليا في ليبيا، جوزيبي قاليماردي، الوضع العسكري والسياسي، وأوجه التعاون المشترك، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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من جانبه، أشار قاليماردي، إلى استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة، ودعم حكومة بلاده لكل المشاريع التي أبرمت مع حكومة الوفاق، وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي.

يذكر أن مستشفى الزاوية الميداني جنوب طرابلس، تعرض إلى قصف السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 5 من كوادره الطبية، وفق بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق، كما تعرضت مدرسة العلمين في العاصمة للقصف في اليوم نفسه، وفق منظمة يونيسف.

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