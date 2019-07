أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، أن لقاءات المبعوث الخاص السيد غسان سلامة مع الأطراف الليبية تحمل رسالة أن هناك ترميم كبير حدث للموقف الدولي المتصدع حول القضية الليبية”.

وأكمل نصية، في تغريدة له عبر صفحته على تويتر، أن ” اللقاءات أيضا تسعى إلى استكشاف مدى استعداد الأطراف المحلية للعودة للحوار السياسي، وهذا ما سوف ينعكس في جلسة مجلس الامن”.

