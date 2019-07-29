جلسة مرتقبة جديدة لمجلس الأمن حول ليبيا

نيويورك-العنوان

من المقرر أن يعقد اليوم الإثنين مجلس الأمن في مقره بنيويورك جلسة جديدة لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث سيجري مندوبو الدول الأعضاء في المجلس جلسة مشاورات مغلقة، قبل الاستماع إلى إحاطة سلامة، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إحاطة خلال الجلسة.

سلامة أجرى على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع عدد من المسؤولين في ليبيا، بهدف وقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن سلامة التقى يوم الأحد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في الرجمة.

وأضافت البعثة، أن سلامة والقائد العام تباحثا الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار، مشيرة إلى أن سلامة نبّه خلال لقائه مع حفتر من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.

وفي تونس التقى سلامة يوم السبت برئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وذلك على هامش مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتناول اللقاء بينهما آخر التطورات في ليبيا والسبل الآيلة لوقف التصعيد العسكري وإعادة إحياء العملية السياسية.

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