نجل اللواء عبد الفتاح يونس يتهم قطر باغتيال والده عام 2011

قال نجل اللواء عبد الفتاح يونس، حسام يونس، إن قطر هي من اغتالت والده، بسبب رفضه للسياسات القطرية التي وصفها بالخبيثة، والتي كانت تدعم الإرهابيين والمليشيات المسلحة، وذلك في تصريحات لصحيفة الاتحاد، بمناسبة مرور ثماني سنوات على اغتيال والده.

وأكد نجل اللواء يونس، أن الدوحة كانت ترفض بناء مؤسسة عسكرية ليبية، وسعت لتشكيل ميليشيات وكتائب مسلحة.

مشيدا بجهود القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، لقيامه ببناء مؤسسة عسكرية ليبية نظامية، لتأمين مقدرات وثروات الشعب الليبي، وتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين والمسلحين.

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