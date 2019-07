اتهم نجل اللواء عبد الفتاح يونس، حسام يونس، قطر بالتخطيط لاغتيال والده، بسبب رفضه للسياسات القطرية الخبيثة

وأضاف يونس، في تصريحات صحفية له ، أن ” والده كان يرفض سياسيات قطر التي كانت تدعم الإرهابيين والمليشيات المسلحة”.

وأكد نجل اللواء يونس، أن الدوحة كانت ترفض بناء مؤسسة عسكرية ليبية، وسعت لتشكيل ميليشيات وكتائب مسلحة.

The post نجل اللواء عبد الفتاح يونس: قطر قتلت والدي لأنها ترفض بناء مؤسسة عسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية