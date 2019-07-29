ثمانية مراكز تطعيم تفتح أبوابها لاستقبال الأطفال المحتاجين للتطعيمات في بني وليد

افتتحت ثمانية مراكز تطعيم بمدينة بني وليد أبوابها صباح أمس، لاستقبال الأطفال المحتاجين للتطعيم من سكان المدينة، والنازحين من خارجها.

وقال المكتب الإعلامي، إن مدير مكتب الخدمات الصحية بني وليد، أسامة الوداني، قام بجولة تفقدية على كامل مراكز التطعيم، أشاد خلالها بالأطقم الطبية والإدارية بالمراكز للتنظيم، وحسن استقبال العائلات .

ونبه المكتب إلى ضرورة زيادة حصة بني وليد من الجرعات التطعيمية للأطفال، مراعاة للعدد الكبير من النازحين الموجودين في المدينة، مناشدا الأهالي ضرورة الالتزام بالجدول المعد من مكتب الخدمات الصحية لتفادي الازدحام .

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