الجيش يستهدف مقر كتيبة أبوعبيدة الإرهابية و الوفاق تدعي أنه مستشفى ميداني

أخبار ليبيا24- خاص

تزوير جديد وتزييف آخر لإعلام الوفاق وتبعه رسميًا مكتب الإعلام التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حول الادعاء بأن طيران القوات المسلحة العربية قام بقصف مستشفى ميداني في جنوب طرابلس وأن القصف أدى إلى مقتل عدد من الأطباء وإصابة آخرين.

واتضح فيما بعد أن المقر الذي تم قصفه في طريق المطار هو مقر يتبع للسفارة الأمريكية دون إذنها أو علمها تتمركز فيه مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا أبوعبيدة من ضمنها سرية طبية وهي تابعة للإرهابي المدعو أبوعبيدة الزاوي.

وتمركزت السرية الطبية في هذا المقر مع باقي المليشيا، وبفضل العمل الاستخباراتي الدقيق تم رصدهم واستهداف الإرهابيين الذين يستغلون هذا المقر فلم يعد لهم مفر أمام ضربات سلاح الجو والقوات البرية.

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