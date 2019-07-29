الآغا : تصريحات الكبير عن عمليات الجيش أراد بها إثارة الرأي العام

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، إن تصريحات الصديق الكبير، التي قال فيها إن العمليات العسكرية التي يقودها الجيش في طرابلس، تهدد الإصلاحات الاقتصادية، وتعيد أزمة السيولة، هي ادعاءات كاذبة، يحاول من خلالها الكبير خلق نوع من إثارة الرأي العام، مشيرا في تصريح أمس لقناتنا، إلى أن الجيش هو من كان يؤمن عملية إيصال السيولة النقدية إلى المناطق الجنوبية والغربية بالكامل.

وعن السيولة النقدية التي غمرتها مياه المجاري في فرع المصرف المركزي بنغازي، قال الآغا إن العملة الليبية تم حفظها بالكامل، إلى جانب إعدام الجزء التالف منها.

وعن العملة الأجنبية، فقد قال الآغا إن الشركات قامت بشراء جزء كبير منها بسعر الصرف، والجزء المتبقي أكدت تقارير أنه ملوث، وقد يؤدي إلى نقل أمراض وأوبئة إلى العاملين .

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