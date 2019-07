قالت السفارة الكندية في ليبيا ، في تغريدة لها على صفحتها بموقع تويتر ، “هجوم آخر لا معنى له ضد الطاقم الطبي في ليبيا” في إشارة إلى القصف الجوي على مدرسة العلمين في الهاني .

ودعت السفارة الكندية، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية فورا وضمان سلامة وأمن العاملين والمرافق الإنسانية.

