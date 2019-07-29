رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير هيئة الرقابة لسنة 2018

تسلم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية للعام ألفين وثمانية عشر، من رئيس الهيئة، عبد السلام الحاسي .

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس صالح والحاسي بمدينة القبة؛ حضره كذلك وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة امراجع غيث.

هذا وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية نبذة عن أهم ما يحتويه التقرير من ملاحظات على أداء الحكومة والجهات التابعة لها، إضافة إلى عرض إحصائيات بعدد القضايا وما توصلت إليه اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الملفات المتعلقة بالمواطن، وما توصلت إليه لجنة الازدواج الوظيفي.

من جهته ثمن المستشار صالح جهود هيئة الرقابة، باعتبارها صمام الأمان وعين المجتمع على الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا