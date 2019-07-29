اعتداء جديد على محطة كهرباء في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ظهر اليوم الاثنين أن مجموعة مجهولة اعتدت على محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هدف تلك المجموعة هو «ارجاع التيار الكهربائي بالقوة ، مما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد الأولى والثانية في الخمس، والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس .ونوهت إلى أن فرق الصيانة أرجعت الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس، مشيرة إلى أنه «جاري العمل على إرجاع باقي الوحدات».

وطالبت «العامة للكهرباء» الجهات المعنية بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، ومنع المعتدين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء

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