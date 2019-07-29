خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في طرابلس عن الخدمة

تعرضت اليوم الاثنين محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. ف في العاصمة طرابلس للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المعتدين قاموا بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في كل من: الاولى والثانية في الخمس والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة قامت بإرجاع الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس موضحة أنه يجري العمل على إرجاع باقي الوحدات

وطالبت الشركة العامة للكهرباء من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، ومنع المعتدين للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

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