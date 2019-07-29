الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية تبحث مشاكل كهرباء الساحل

اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، المهندس عوض البدري، مع لجنة دراسة المشاكل التي تواجه الشبكة الكهربائية بمنطقة الساحل.

وتدارس البدري مع الحاضرين الوضع القائم، وكافة المشاكل التي تواجهها الشبكة، من خلال وضع خطة عاجلة للانتهاء من الأعمال المطلوبة قبل فصل الشتاء، بالإضافة إلى خطة مستقبلية لحل كافة المختنقات بصورة نهائية، حيث أثنى على المجهودات التي تبذلها الإدارات المختلفة بالشركة للسعي لحل مشاكل الكهرباء بالمنطقة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، والذي يقضي بحل كافة المشاكل في الشبكة الكهربائية.

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