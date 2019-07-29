عاجل | اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي وجوي مكثف بعدد من المحاور جنوب وشرق طرابلس

تجددت الاشتباكات العنيفة بالاسلحة الثقيلة والقصف المدفعي والجوي بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق بعدد من محاور القتال جنوب وشرق العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات على اشدها في محور منطقة عين زارة والتي تشهد قصف جويا ايضا لمقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني.

وأكدت المصادر أن أصوات المدافع الثقيلة والغارات الجوية تسمع بوضوح بمنطقة الهضبة الشرقية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو عدد من الغارات الجوية والتي يشارك بقوة في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، حيث نفذ عدة غارات على تمركزات لمسلحي قوات الوفاق في منطقة الرملة.

واشارت المصادر إلى أن محور القره بوللي يشهد اشتباكات عنيفة وتحركات وتحشيدات عسكرية مكثفة وسط موجة نزوح كبيرة للعائلات من جهة كوبري القربوللي، حيث بدأ الجيش الوطني التوغل بالمنطقة بشكل كبير بهدف قطع الامدادات لقوات الوفاق الواصلة من مدينة مصراتة.

وذكرت المصادر أن اصوات المدفعية الثقيلة تسمع بوضوح في منطقة الدريبي وعدد من مناطق طرابلس.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة وارتفاع وتيرة الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع جلسة مرتقبة لمجلس الأمن يقدم خلالها المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة للمجلس.

ولا تزال المعارك في ليبيا مستمرة بين “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في محيط العاصمة الليبية طرابلس. وقد دعت الأطراف الدولية إلى وقف القتال وسط تحركات مكثفة لغسان سلامة والذي التقى المشير حفتر مساء امس الاحد وكان قد إلتقى ايضا رئيس المجلس الرئاسي قبل يومين.

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