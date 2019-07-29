جهاز النهر الصناعي في بنغازي يكرم عددا من وسائل الإعلام

قام جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أمس، بالمقر الرئيسي ببنغازي، حفل تكريم لعدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ويأتي هذا التكريم لمساهمة الوسائل الإعلامية في الحملة التوعوية للحد من الاعتداءات على مشروع النهر الصناعي، وتغطية الاعتداءات، ونشر التوعية حفاظا على المشروع.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي عن مشروع النهر الصناعي، استعرض الحقائق والأرقام والإحصائيات منذ بداية المشروع حتى اليوم، وأجريت في الختام مراسم تكريم وسائل الإعلام، وكانت من بينها قناة ليبيا روحها الوطن.

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