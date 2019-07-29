فريق ليبي يحل ثانيًا في بطولة للمناظرة بماليزيا

كوالامبور-العنوان

حلّ فريق ليبي في المرتبة الثانية في بطولة للمناظرة أجريت اليومين الماضيين في مملكة ماليزيا بمشاركة ثمان فرق عربية.

وبدأت البطولة يوم السبت وانتهت يوم الأحد من هذا الأسبوع. وتناظرت الفرق المشاركة في البطولة حول موضوعات فكرية ثقافية تربوية اجتماعية اقتصادية.

وشارك الفريق الليبي بأربعة أعضاء، هم: ابتسام الحلالي، ومحمد الزيداني، وخالد يوسف، ومحمود أبو سلوم، وتنافس مع أكثر من 4 فرق.

وتأهل الفريق إلى النصف نهائي لينافس فريق مصر للمناظرات، ثم تأهل للنهائي لينافس فريق اليمن، وتحصل على الترتيب الثاني.

وقد اشتملت البطولة على ستة مواضيع تناظرت فيها الفرق المشاركة، واختتمت البطولة بتنافس بين فريق ليبيا وفريق اليمن حول قضية السماح بالتعامل بالعملات الالكترونية بمعارضة فريق ليبيا لنص القضية، وموالاة فريق اليمن له.

وقد حصل فريق ليبيا للمناظرات في مملكة ماليزيا على جائزة مالية بقيمة 1500 رينجت ماليزي (365 دولارًا).

وتحصل محمد الزيداني في فريق ليبيا على الترتيب الثاني كأفضل متحدث، وتحصل محمود أبو سلوم على الترتيب الثامن كأفضل متحدث.

وذكر أعضاء فريق ليبيا للمناظرات في مملكة ماليزيا أن هذه المشاركة كانت المشاركة الأولى لهم، ولم يسبقها مشاركات على مستوى بطولي سابقا.

كما شارك في بطولة المناظرات عاشور حسين كمحكم للأفرقة المتنافسة.

وقد أثنت اللجنة المحكمة على أداء محمد الزيداني الذي ظهرت حنكته في خطابات الرد جميعها.

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