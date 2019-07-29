اخبار ليبيا الان

مطالبات بتحسين الخدمات بمصرف الصحارى فرع الغريفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

نظم صباح امس الأحد عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مصرف الصحارى فرع بلدية الغريفة جنوب البلاد وذلك للمطالبة بزيادة سقف السحب من السيولة النقدية المخصصة للمصرف .

وطالب المحتجون في بيان لهم بحقوقهم الشرعية التي تسنها القوانين المعمول بها في كافة المصارف الليبية وهي الاهتمام بملفات مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي و إيقاف نقل الأموال من حساب لآخر و توفير مكيفات و كراسي وطاولات لصالة الزبائن .

كما طالب المحتجون بزيادة مخصصات فرع المصرف من السيولة النقدية ورفع سقف السحب بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وصرف دفاتر الصكوك بأسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المصرفية للزبائن .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك