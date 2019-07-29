مطالبات بتحسين الخدمات بمصرف الصحارى فرع الغريفة

نظم صباح امس الأحد عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مصرف الصحارى فرع بلدية الغريفة جنوب البلاد وذلك للمطالبة بزيادة سقف السحب من السيولة النقدية المخصصة للمصرف .

وطالب المحتجون في بيان لهم بحقوقهم الشرعية التي تسنها القوانين المعمول بها في كافة المصارف الليبية وهي الاهتمام بملفات مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي و إيقاف نقل الأموال من حساب لآخر و توفير مكيفات و كراسي وطاولات لصالة الزبائن .

كما طالب المحتجون بزيادة مخصصات فرع المصرف من السيولة النقدية ورفع سقف السحب بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وصرف دفاتر الصكوك بأسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المصرفية للزبائن .

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