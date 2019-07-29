“الرقابة” تسلم رئيس البرلمان تقريرها السنوي

التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي بمدينة القبه حيث سلم الحاسي خلال اللقاء التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لعام 2018 إلى رئيس مجلس النواب، وأطلعه على أهم مايحتويه التقرير من ملاحظات على أداء الحكومة والجهات التابعة لها.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اللقاء مايحتويه التقرير من إحصائيات بعدد القضايا، وماتوصلت إليه اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة الملفات المهمة والتي تخص المواطن بالإضافة إلى ماتوصلت إليه لجنة الازدواج الوظيفي، من جهته أشاد رئيس مجلس النواب بدور رئيس الهيئة وكافة العاملين بها لجهودهم متمنيا تحقيق الأهداف المرجوة.

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