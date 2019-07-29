اخبار ليبيا الان

شركة الكهرباء تعلن حدوث إظلام تام في الجنوب بسبب إعتداء على محطة تحويل السراج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إظلام تام في المنطقة الجنوبية بعد إعتداء مجموعة مجهولة ظهر اليوم الاثنين على محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. ف في طرابلس ، مبينتةً إلى أن هذا المشهد تكرر في عدد من المناطق .

شركة الكهرباء أوضحت بأن المجموعة أجبرت الموظفين في محطة السراج على ارجاع التيار الكهربائي بالقوة ، مما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في كل من : الاولى والثانية في الخمس والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس ، مما تسبب ذلك في حدوث اظلام تام بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت على أن فرق الصيانة قامت بإرجاع الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس وجاري العمل على ارجاع باقي الوحدات ، مطالبةً من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء ، ومنع المعتدين بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك