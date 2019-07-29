اخبار ليبيا الان

تقييم العملية التعليمية في باطن الجبل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت مصلحة التفتيش التربوي التابعة لمراقبة التعليم باطن الجبل هذه الأيام بعملية الحصاد السنوي لتقييم أداء المعلمين خلال العام الدراسي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مجهودات تحسين مستوى التعليم، والرفع من كفاءة المعلم، ويتم التقييم من ناحيتي الأداء والكفاءة، ونسبة إنهاء المنهج، إضافة إلى الالتزام بالحضور والغياب، ومدى تطبيق ملاحظات المفتشين التربويين حول سير العملية التعليمية وطريقة التدريس إضافة إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك