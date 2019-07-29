تقييم العملية التعليمية في باطن الجبل

بدأت مصلحة التفتيش التربوي التابعة لمراقبة التعليم باطن الجبل هذه الأيام بعملية الحصاد السنوي لتقييم أداء المعلمين خلال العام الدراسي الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مجهودات تحسين مستوى التعليم، والرفع من كفاءة المعلم، ويتم التقييم من ناحيتي الأداء والكفاءة، ونسبة إنهاء المنهج، إضافة إلى الالتزام بالحضور والغياب، ومدى تطبيق ملاحظات المفتشين التربويين حول سير العملية التعليمية وطريقة التدريس إضافة إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات.

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