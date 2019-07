سلامة يؤكد تجنيد للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في الصراع الليبي

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غشان سلامة، اليوم الاثنين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن أن هناك تجنيد للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في الصراع الليبي.

وأضاف خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، أن معظم القتلى المدنيين في ليبيا سقطوا بغارات جوية، وأن أكثر من 100 ألف مدني على مشارف الخطوط الأمامية بطرابلس، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف شخص تضرروا ونزحوا بسبب الحرب، وأن هناك عجز في المياه والكهرباء.

ولفت إلى أن هناك عجز في إمداد النفط على الرغم من استمرار تدفقه، محذرا من استخدام النفط كوسيلة للضغط في هذا النزاع.

ونوه سلامة إلى أن ليبيا أصبحت منصة لتجربة الأسلحة المختلفة، داعيا السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكرياً، وإطلاق سراح المحتجزين في مراكز الإيواء

وطالب المجتمع الدولي بأن يحول دون تكرار أحداث مركز تاجوراء، مجددا التأكيد على وقف خطاب الكراهية بين الليبيين.

وأشار سلامة إلى أن الجنوب يعاني من الفراغ الأمني، منوها لما تتعرض له مرزق.

19 مرفق صحي تعرض لضربات إضافة إلى موت الكثير من الأطباء، مطالبا بمعاقبة من يستهدفون سيارات الإسعاف والمستشفيات، وألا يفلتوا من العقاب، كما يجب معاقبة المسؤولين عن عمليات الاختطاف خاصة وأن الاختطاف أصبح بمعدلات مخيفة في طرابلس.

