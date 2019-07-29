غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:
– الأطراف كثفت هجماتها مع ضربات جوية دقيقة واستخدام الطائرات المسيرة
– ازدياد استخدام المرتزقة والأسلحة الثقيلة والهجمات العشوائية
– أحث مجلس الأمن على دعوة حكومة الوفاق لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين في طرابلس
– على حكومة الوفاق وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية وأدعو الجيش الوطني للكف عن قصفه
– مستقبل ليبيا يجب ألا يختطف من قبل الأطراف المتناحرة
– لا نحبذ إقامة برلمان موازٍ في طرابلس
النطاق الجغرافي للعنف في ليبيا اتسع
غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:
أضف تعليقـك