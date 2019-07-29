النطاق الجغرافي للعنف في ليبيا اتسع

غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:

– الأطراف كثفت هجماتها مع ضربات جوية دقيقة واستخدام الطائرات المسيرة

– ازدياد استخدام المرتزقة والأسلحة الثقيلة والهجمات العشوائية

– أحث مجلس الأمن على دعوة حكومة الوفاق لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين في طرابلس

– على حكومة الوفاق وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية وأدعو الجيش الوطني للكف عن قصفه

– مستقبل ليبيا يجب ألا يختطف من قبل الأطراف المتناحرة

– لا نحبذ إقامة برلمان موازٍ في طرابلس