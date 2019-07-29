سلامة: الدولة الليبية لا يمكن أن تقوم بدون احتكارها للقوة والسلاح

شدد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة على أن الدولة الليبية لا يمكن أن تقوم بدون احتكارها للقوة والسلاح، داعيا الأطراف الليبية إلى الاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما في إنهاء النزاع.

ورأى سلامة في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي التي قدمها اليوم الاثنين، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة أن وقف الحرب في ليبيا يتطلب إرادة الأطراف المحلية ودعم المجتمع الدولي، داعيا إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى يعقبه اجتماع للأطراف المؤثرة في ليبيا؛ لإنهاء القتال.

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