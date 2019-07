سلامة يدعو لهدنة قبل عيد الأضحى ويطالب مجلس الأمن بالتدخل

المتوسط

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غشان سلامة، اليوم الاثنين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن سلامة، لهدنة تتزامن مع عيد الأضحى تتضمن إجراءات لبناء الثقة، وتبادل الاسرى، وإطلاق سراح المختطفين.

وأضاف خلال الجلسة التي عقدت لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، أن الحل للنزاع في ليبيا هو فك النزاع على الموارد، مبينا أن الحل يتطلب ايجاد آلية لتوزيع الموارد ووضع خطة اقتصادية جيدة.

وأكد أن قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله لأجل غير مسمى، داعيا مجلس الأمن للتدخل، وقال إن الناس في ليبيا يؤمنون بأنه حان الوقت لتدخل مجلس الامن قبل ان تتحول الحرب الجارية في البلاد لحرب أهلية.

وأشار إلى أن وقف الحرب في ليبيا يتطلب توافق الاطراف في الداخل ودعم المجتمع الدولي، لافتا إلى أنه بتوافق الاطراف الدولية سيكون هناك احتمالية لوقف اطلاق النار

وشدد على أنه لا يمكن للدولة الليبية أن تنهض أو تستقر بدون احتكارها للقوة والسلاح

