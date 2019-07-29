سلامة يدعو لهدنة في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لهدنة تعلن من أجل عيد الأضحى يصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الاسرى ورفات القتلى بين طرفي النزاع.

وحث سلامة خلال إحاطته بمجلس الأمن الدول المؤثرة في ليبيا على العمل لوقف النزاع فيها داعيا لاجتماع للأشخاص المؤثرين في ليبيا للاتفاق على العناصر الأساسية لإنهاء الأزمة.

وشدد سلامة على ضرورة جمع الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة مؤكدا أن الدولة الليبية لا يمكن ان تقوم دون السيطرة على السلاح والمسلحين مضيفا أن الدعم الخارجي ساهم في زيادة الضربات العسكرية داخل ليبيا مشيرا إلى أن بعض الدول أرسلت مشغلين وطيارين لتشغيل أسلحة نقلتها لليبيا التي أصبحت منطقة لتجريب التكنولوجيات العسكرية الجديدة وأسلحة قديمة لافتا إلى زيادة التجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب في الصراع بليبيا

وأضاف سلامة أن أكثر من مئة ألف مدني على مشارف الخطوط الأمامية بطرابلس داعيا سلطات طرابلس لإطلاق سراح المحتجزين بمراكز الاحتجاز.

وحول اجتماعات عدد من النواب في الطرابلس قال سلامة لا نحبذ انشاء برلمان مواز في طرابلس مشيرا إلى ارتفاع معدلات الاختطاف في طرابلس مستشهدا باختطاف مدير جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية.

كما تحدث سلامة عن اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة من أمام منزلها مؤكدا أنه أثار هذا الموضوع خلال لقائه قائد الجيش خليفة حفتر.

وأشار سلامة إلى أن الليبيين بحاجة لمساعدات إنسانية في ظل العجز بموارد المياه والكهرباء مشيرا إلى أن البعثة لم تتسلم إلا 30% فقط من المساعدات التي تحتاجها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا