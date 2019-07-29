السفير التركي لـ السراج: تركيا تدعم حكومة الوفاق في دفاعها عن طرابلس ومدنية الدولة

ليبيا – استقبل رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن سفير ، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير التركي جدد بحسب المكتب الاعلامي للسراج دعم بلاده لحكومة الوفاق ، وما وصفه بـ”موقفها الثابت دفاعاً عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة” حسب زعمه.

واتهم السفير التركي القوات المسلحة باستهداف المنشآت المدنية واصفاً القوات المسلحة بـ”القوة المعتدية”، كما أشاد بمبادرة السراج التي طرحها في 16 يونيو الماضي للعودة إلى مسار التسوية السياسية.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف التركي الرافض لما وصفه بـ” العدوان ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، معرباً عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

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