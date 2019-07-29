أبرز النقاط التي تضمنتها احاطة غسان سلامة في جلسة مجلس الامن اليوم

إنطلقت مساء اليوم الاثنين 29 يوليو 2019 جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث ألقاء المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة حول تطورات الوضع في ليبيا منذ انطلاق حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي وفيما يلي ابرز ما جاء فيها:

– الدعوة لهدنة لوقف القتال في طرابلس من أجل عيد الأضحى يجري من خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين لدى طرفي النزاع والطلب من الدول المؤثرة في ليبيا بالاتفاق على وقف النزاع هناك.

– هناك “تجنيد للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في الصراع الليبي”.

– طرفي النزاع في ليبيا لم يفيا بالتزاماتهما وفق القانون الدولي.

– جماعات متطرفة تشارك بالقتال اليوم في ليبيا وتستغل الصراع الدائر.

– الأطراف التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية.

– الدعم الخارجي زاد من وتيرة العنف في ليبيا.

– معظم قتلى الغارات الجوية خلال الحرب على العاصمة طرابلس مدنيون.

– الأطراف كثفت هجماتها مع ضربات جوية دقيقة واستخدام الطائرات المسيرة.

– أحث مجلس الأمن على دعوة حكومة الوفاق لإطلاق سراح المهاجرين المحتجزين في طرابلس.

– على حكومة الوفاق وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية وأدعو الجيش الوطني للكف عن قصفه.

– مستقبل ليبيا يجب ألا يختطف من قبل الأطراف المتناحرة.

– لا نحبذ إقامة برلمان موازٍ في طرابلس.

– الدولة الليبية لا يمكن أن تقوم بدون احتكارها للقوة والسلاح.

– ليبيا أصبحت ساحة لتجربة التكنولوجيا العسكرية الجديدة والأسلحة القديمة.

– تلقينا 30% فقط من المساعدات الإنسانية التى تحتاج إليها ليبيا.

– وجود خطر كبير بتسليح النزاع النفطي وسينعكس سلبًا على مستقبل ليبيا.

– انتهاكات انسانية في مدينة غريان بعد سيطرة قوات الوفاق عليها.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي