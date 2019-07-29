مجلس النواب يؤكد إستجابة النائب العام لطلب التحقيق بالإعتداء على حساباته في طرابلس

ليبيا – أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب أشرف الدوس أن مكتب النائب العام بطرابلس الصديق الصور استجاب لطلبهم بتحريك دعوى جنائية ضد مجموعة من النواب تجتمع في طرابلس.

الدوس أشار في تصريح لقناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن إستجابة مكتب النائب العام جاءت على خلفية استيلائهم مبالغ مالية مودعة في حساب بمصرف الجمهورية في طرابلس باسم مجلس النواب.

ولفت مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان إلى أن مكتب النائب العام تعهد بإجراء تحقيق قريب في هذه الواقعة.

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