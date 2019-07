المتوسط

ناقش رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري، الإجراءات المالية الخاصة بالخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضحت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجانبان تطرقا إلى ضمان صرف مرتبات العاملين في الدولة في مواعيدها بقدر الإمكان، واحتياجات لجنة الطوارئ التي تشمل ملفي الجرحى والنازحين.

