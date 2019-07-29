فرنسا: لا حل عسكري للأزمة الليبية ونرحب بهدنة الأضحى

أكدت فرنسا أنها تدعم دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لهدنة وإطلاق حوار سياسي بين طرفي الصراع في ليبيا بالتزامن مع عيد الأضحى.

ودعا مندوب فرنسا في مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا لاستئناف المفاوضات السياسية في ليبيا مشددا على أنه لا حل عسكري للازمة في البلاد وأن وقف اطلاق النار هو الحل الوحيد.

وشدد مندوب فرنسا على ضرورة عدم استغلال البنية التحتية المدنية في أغراض عسكرية وعدم استخدام المدنيين بما فيهم المهاجرين دروع بشرية في القتال الذي دخل شهره الخامس وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

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