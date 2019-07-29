عماري زايد لـ السفير الإيطالي: مستمرون في الدفاع عن العاصمة ودحر القوات المعتدية

ليبيا- إستعرض عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الإثنين مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي الوضع العسكري والسياسي وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

عماري زايد أشار بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي إلى إستمرار حكومة الوفاق في ما وصفه بـ” الدفاع عن العاصمة ودحر القوات المعتدية”، مؤكداً عدم جدوى الحديث السياسي والعاصمة تحت القصف وعلى ضرورة أن تكون العملية السياسية الجديدة بأسس مختلفة حسب قوله.

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي استمرار عمل السفارة الإيطالية من داخل العاصمة ودعم حكومة بلاده المتواصل لكل المشاريع التي أبرمت مع حكومة الوفاق وعلى رأسها مشروع مطار طرابلس العالمي.