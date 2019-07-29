إبراهيم الغرياني: على أهالي مصراتة الوقوف بوجه الذين يقودونهم إلى مصير مجهول

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام السابق إبراهيم الغرياني أن أي مواقع تنطلق منها عمليات إرهابية وتكون قواعد للمجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش وتحتل جزء من أراضي الدولة وتسيطر عليها وتنطلق منها لتنشر الدماء والموت لتمنع تحرير منطقة من أهم مناطق ليبيا وهي العاصمة ليبيا وتشكل خطر على الدولة، بالتأكيد ستكون هدف للجيش.

الغرياني أكد خلال إستضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة ” ليبيا الحدث” أمس الاحد وتابعته صحيفة المرصد على أنه من واجب الجيش القانوني والدستوري أن يحمي البلاد في أي مكان على التراب الليبي وطالما أنه على التراب الليبي والقاعدة الجوية في مصراتة وأي موقع داخل المدينة ينطلق منه الموت والإرهاب هو هدف للقوات المسلحة.

وتابع مضيفاً :”عندما قال باشاغا أن هذه المجموعات الإرهابية تسيطر على طرابلس وأصبحت أجسام موازية تسيطر على القرار السياسي والمالي والاقتصادي وعندما سأل سيالة عن القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر قال أنه هو قائد عام الجيش وأنه كلف من قبل مجلس النواب الجميع يقر أن القيادة العامة مكلفة من السلطة الشرعية المخولة بذلك وفقاً للإعلان والإطار الدستوري وهو مجلس النواب”.

وجدد تأكيده على أنه من واجب القوة التي كلفت من قبل البرلمان تحرير كل شبر من تراب ليبيا دون إستثناء أي مكان ، معتبراً أن مصراته ليست استثناء والحديث عنها ليس كمدينة وإنما عن المليشيات وقيادات الإخوان التي تتحكم بها وتسيطر على القرار داخلها.

كما دعا أهالي مصراتة إلى الوقوف في وجه هؤلاء الذين يذهبون بهم وبمدينتهم لمصير مجهول لأن الهالة التي أحاطوهم بها بأن مصراته خط أحمر ولا يمكن لأحد الغقتراب منها هي صورة غير موجودة.

وإستطرد حديثه :” الجيش عندما توجه لتحرير طرابلس من المليشيات التي وصفها باشاغا بأنها كانت تسيطر على القرار الاقتصادي و المالي وموازية للداخلية ولديها الأموال ذهب الجيش ليحرر طرابلس منها ولم يذهب لمصراته من المليشيات الموجودة فيها و التي تسيطر على الثانوية الجوية، الجيش بدء عملياته العسكرية في طرابلس دون أن يقصف مصراته رغم أن الطائرات التي تقصف مواقع الجيش تنطلق من الكلية الجوية والكثير من المليشيات التي تقاتل الجيش تنطلق من مصراته و المعسكرات التابعة للمليشيات هناك فكان يجب أن نسأل لماذا الجيش تأخر في ضرب المواقع التابعة للمليشيات و المجموعات الإرهابية”.

وإعتقد أنه كان يجب على الجيش منذ إعلان هذه المليشيات والمجموعات الإرهابية مواجهتها له بطرابلس وإتخاذ قواعدها من مصراته وإنطلاق الطائرات التي تقصف القوات المسلحة والمدنيين من الثانوية العسكرية، ضرب هذه المواقع التي تخرج منها الطائرات.

الغرياني شدد على أهمية إستهداف هذا العدوان الذي يخرج من مواقع داخل مدينة مصراته لإيقافه، مضيفاً :”إذا كنتم أنتم أهالي مصراته المدنيين العاديين غير قادرين على وقفهم وهم يسيرون بكم في هذا الاتجاه عليكم أن تتحملوا مسؤولية أفعال هذه المليشيات فلا تتوقع بعد خروج قوات من مصراته و مليشيات وطائرات وتضرب قوات الجيش والمدنيين ومن ثم تطلب من الجيش ألا يضرب هذه المواقع”.

وفيما يتعلق بموضوع محمود الورفلي نوّه إلى أن الجيش مؤسسة عسكرية وطنية قانونية دستورية شرعية لديها آلياتها وأتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بمحمود الورفلي حيث أصدرت أوامر قبض ومحاكمة بحقه وتمت إحالته للمدعي العام العسكري وللقضاء، متسائلاً :”هل صلاح بادي وباشاغا وغيرهم من الذين ارتكبوا الويلات من المجازر هل القضاء في المدينة الأمنة الوادعة في مصراته حاكم أحد منهم على هذه الجرائم”.

الغرياني أفاد أن تقرير لجنة الخبراء في لجنة الأمن عام 2014 قال بأن العملية الديمقراطية بالبلاد انتهت بسبب انقلاب عملية فجر ليبيا التي كان يقودها جهات مصراتة و إنقلبت على الشرعية وفقاً لقوله.

وفي سياق آخر يرى أن فائز السراج جاء عبر مؤامرة الصخيرات وحكومة الوفاق غير شرعية ، مشيراً إلى أن الحكومة التي ستقود الدولة يجب أن يكون معترف بها داخلياً وموجودة ضمن النظام الدستوري للبلاد المتمثل بالإعلان الدستوري.

ختماً أكد على أن الشرعية يجب أن تكون من قبل الشعب والأشخاص التي تحكمها الحكومة وليس من المجتمع الدولي.

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