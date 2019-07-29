الزغيد: شراء الأسلحة من تركيا يتم من مال الشعب الليبي لإستهداف القوات المسلحة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن المشكلة في ليبيا تتمثل بدعم تركيا وقطر لقادة الميليشيات،لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي وصفه بـ”غير الشرعي”دعم التدخل التركي القطري بالبلاد.

الزغيد أوضح عبر مداخلة هاتفية مع قناة “العربية الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد أمس الأحد أن المجلس الرئاسي الذي لم يُمنح الثقة من مجلس النواب يعتبر جسماً غريباً دخل على الدولة الليبية ، مذكراً بأن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لم تتحصل على الشرعية من البرلمان.

وقال :”إقتصاد ليبيا ريعي متوقف على النفط لذا قامت القوات المسلحة برفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية ليتم تصديرها حيث يذهب النفط إلى مصطفى صنع الله ليذهب إلى مصرف ليبيا المركزي ومن ثم يتحول من العملة الصعبة إلى العملة المحلية ليقوم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير بصرف هذه الأموال على الميليشيات وبالتالي يتم شراء الأسلحة ومن قطر وتركيا بأموال الليبيين”.

وأردف :”أما الليبيين يتزاحمون على المصارف ولم يتحصلوا على الف دينار من مصرف خلال أسبوع وبالتالي فهي أموال الليبيين أما نحكمكم أو نقتلكم،فثروة الليبيين هي التي تذهب لتقتلهم بدم بارد”،لافتاً إلى أن كل ما يحدث في العاصمة طرابلس هو عبارة عن قتل الليبيين بأموالهم.

وثمن عضو مجلس النواب دور الجيش الوطني لمقارعته الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين وحكومة فائز السراج ،مؤكداً أن العاصمة التي وصفها بـ”المغتصبة “ستعود إلى الليبيين.

وأضاف الزغيد أن التغلغل التركي بالشأن الليبي بدأ جلياً وتكشف للقوات المسلحة وللقيادة العامة حيث أتضح بالدليل القاطع أن تركيا ترسل الطائرات المسيرة التي تتمركز في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس والتي دمرت من قبل القوات المسلحة.

الزغيد إختتم حديثه بالقول :”الطائرات المسيرة التركية بدأت تخرج من مدينة مصراتة وبها قاعدة تركية و غرفة عمليات تسير طائرات مسيرة قصفت طائرة للحجاج في الجفرة لذا قام الجيش بتدمير غرفة العمليات بمصراتة”،لافتاً أن الهدف من قصف هذه القواعد بمدينة مصراتة هو تدمير الطائرات المسيرة وغرفة العمليات التي تضم خبراء قطريين وتركيين يقتلون أبناء الشعب الليبي ،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مصراتة مدينة ليبية وستعود إلى الحضن الليبي.

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