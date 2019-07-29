بولندا: قلقون من انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا

أعربت بولندا عن قلقها من انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا مشددة على أن النزاع في البلاد يجب ان يسوى سلميا.

وتحدث مندوب بولندا في مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا عن ملف المهاجرين في ليبيا قائلا نشعر بالأسى من غرق 150 مهاجر في البحر ومقتل 53 مهاجر جراء قصف تاجوراء وهو ما يعكس ضعف الدولة الليبية في إدارة ملف الهجرة.

ولفت مندوب بولندا إلى استهداف المرافق المدنية خلال الصراع في ليبيا مؤكدا أن الهجمات على المدارس والمستشفيات تعيق قدرة الأطفال على إكمال تعليمهم مطالبا بتوفير الحماية للمدارس والمستشفيات.

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