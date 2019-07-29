السراج يبحث مع السفير التركي الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الإثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير التركي جدد التأكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وموقفها الثابت من اشتباكات العاصمة طرابلس.

ودان السفير التركي استهداف المنشآت المدنية، كما أشاد بمبادرة السراج التي طرحها في 16 يونيو الماضي للعودة إلى مسار التسوية السياسية.

وقدم السراج منتصف الشهر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن عقد قد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، الذين يدعون إلى حل سلمي وديمقراطي، وأن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة، من المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا