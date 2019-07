أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عن تعرض المطار لعدة قذائف أعاقت سير الملاحة الجوية.

وأوضحت الإدارة ، أنه ” تم توقف الملاحة الجوية لحين اشعار أخر”.

