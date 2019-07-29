تعرف على أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

نيويورك-العنوان

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خلال إحاطته التي قدمها اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمن الدولي، أن انتهاكات حقوق الإنسان ربما قد حدثت أثناء اجتياح قوات الوفاق لمدينة غريان.

وأدان سلامة خلال إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا، محاولة النواب المؤيدين لحكومة الوفاق تأسيس برلمان موازي في طرابلس، مشيرا إلى أن القوى الخارجية المتدخلة في ليبيا دور كبير في تحديد مستقبل البلاد، ورأى أن توافق هذه القوى شرط لبدء مفاوضات جديدة لوضع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة بين أطراف الأزمة في ليبيا.

وقال سلامة “إن حرب طرابلس تسببت في مقتل أكثر من 1000 شخص بينهم 106 مدنيين”، داعيًا السلطات في طرابلس إلى وقف الأعمال العسكرية في مطار معيتيقة.

ودعا سلامة الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسته بشأن أزمة الهجرة، مؤكدا أن حكومة الوفاق جلبت أكثر من 200 مهاجر إلى مركز احتجاز تاجوراء في الأيام الأخيرة.

وأشار سلامة إلى أن نحو “4500 مهاجر تم إنزالهم في ليبيا منذ بداية العام الحالي”، وأن هناك مساعي تبذل لتغيير إدارة الهجرة في البلاد بالتعاون مع المنظمات المعنية بهذا الشأن.

ودعا المبعوث الأممي أطراف القتال في طرابلس إلى إعلان هدنة من أجل عيد الأضحى، تشمل تبادل الأسرى وإطلاق سراح المخطوفين وتسليم الجثامين، كما دعا إلى اجتماع دولي بمشاركة الأطراف الليبية المؤثرة لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

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