قال حامد الخيالي، عميد بلدية سبها، إن الجنوب لا يحتمل أية مشاكل جديدة فيه خاصة أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة بالشكل الأمثل.

وأضاف الخيالي، في تصريحات صحفية له، إنه لا يمكن نقل أي عمليات أو فتح جبهات في الجنوب، خاصة أن المساحات الجبلية الشاسعة فيها تحول دون ذلك”.

وأوضح الخيالي، أن “من يقدم للجنوب يقوب بالانتحار خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

The post عميد سبها: الأوضاع الأمنية في الجنوب غير مستقر بالشكل الأمثل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية