جنوب إفريقيا: نشعر بالقلق من استدامة الأزمة في ليبيا

أعربت جنوب افريقيا عن قلقها من انتهاك قرار حظر الأسلحة في ليبيا مشددة على ضرورة التزام طرفي النزاع في ليبيا بوقف إطلاق النار.

وأكد مندوب جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن بلاده تشعر بالقلق من استدامة الأزمة في ليبيا والتي من بين تداعياتها انتشار الجماعات الإرهابية الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وشدد مندوب جنوب إفريقيا على أن حل الازمة سلميا يجب ان يكون أولوية للمجلس مشيرا إلى أن الحلول العسكرية لا تؤدي لسلام مستدام لذلك فإن التسوية السياسية مهمة لحل الأزمة في ليبيا داعيا لتحديد تاريخ جديد لعقد المؤتمر الوطني الجامع.

ولفت مندوب جنوب إفريقيا إلى قلقه بشأن الضربات المدفعية في مناطق مأهولة بالسكان والتي أدت لتدهور الأوضاع الإنسانية داعيا لوقف الأعمال العدائية في طرابلس.

وشدد مندوب جنوب إفريقيا على الدور المحوري للاتحاد الافريقي في الازمة الليبية.

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