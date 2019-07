عميد الكفرة: الضربات الجوية لـ” الوفاق” في الجنوب محاولة لتخفيف الضغط على العاصمة

قال مفتاح أبو خليل، عميد بلدية الكفرة، إن الضربات التي توجه من قبل حكومة الوفاق والكتائب الموجودة في طرابلس إلى مدن الجنوب هي محاولة لتخفيف الضغط على العاصمة.

ويرى أبو خليل، أن المعادلة تغيرت بشكل كبير بعد توجيه ضربات للكلية الجوية في مصراتة، وكذلك المطار بنفس المدينة، وأن الرسائل السياسية من الضربات أكبر من الرسائل العسكرية.

وأوضح عميد بلدية الكفرة أن الرسائل السياسية تؤكد أن كل الأماكن في العاصمة طرابلس يمكن استهدافها، حال تشكيلها أي خطر على قوات الجيش، وهو ما يؤكد أن حسابات المعركة اختلفت كليا عن الفترات السابقة.

