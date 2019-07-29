باريس تكشف حقيقة الأسلحة الفرنسية التي عثر عليها في غريان

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لورديان، أن بلاده تعتزم احترام حظر التسليح المتعلق بليبيا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 مضيفا أن بلاده متشبثة بسيادة الدولة الليبية.

وأوضح لودريان في رسالة وجهها إلى نظيره الليبي محمد سيالة، أن صواريخ جافلين التي عثر عليها في مدينة غريان، تعود ملكيتها للجيش الفرنسي بعد أن اشتراها الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وشدد لودريان على أن بلاده لم تقم نهائيا وبأي صفة من الصفات ببيع أو منح أو تحويل هذه الأسلحة إلى أي قوة محلية في ليبيا.

وفي سياق منفصل أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا أن بلاده تدعم دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لهدنة وإطلاق حوار سياسي بين طرفي الصراع في ليبيا بالتزامن مع عيد الأضحى.

ودعا مندوب فرنسا لاستئناف المفاوضات السياسية في ليبيا مشددا على أنه لا حل عسكري للازمة في البلاد وأن وقف اطلاق النار هو الحل الوحيد.

وشدد مندوب فرنسا على ضرورة عدم استغلال البنية التحتية المدنية في أغراض عسكرية وعدم استخدام المدنيين بما فيهم المهاجرين دروع بشرية في القتال الذي دخل شهره الخامس وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

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