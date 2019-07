أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه ، أن كافة اللقاءات التي قام بها وفد النواب في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً واشنطن سوآءا مجلس النواب الامريكي أو مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية والبيت الابيض تم الحديث عن التشريعات الصادرة من مجلس النواب فيما يخص شرعنة القوات المسلحة وعلى رأسها تعيين المشير خليفة بلقاسم حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي.

وأكمل حومه، أن ” وفد النواب أكد خلال لقاءاته على أهداف الجيش الليبي في تحرير العاصمة من الإرهاب وسيطرة الميليشيات”.

The post أحميد حومه: هكذا أثبتنا للمسئولين الأمريكيين شرعية ” حفتر” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية