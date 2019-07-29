الشؤون الاجتماعية تبحث علاوة الأبناء وأوضاع النازحين

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي اليوم الاثنين مع مدير عام مركز التوثيق والمعلومات التابع للوزارة صلاح بلاعو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق أن اللقاء تركز حول عمل المركز وبعض المواضيع التي يعمل عليها منها منظومة علاوة الابناء التي قام المركز بمعالجة معظم أوجه القصور التي تواجهها كذلك البدء في انشاء منظومة تختص بالنازحين داخل البلاد بالتعاون مع لجنة الازمة وشؤون النازحين والمهجرين كما جرى مناقشة كيفية تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المركز.

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